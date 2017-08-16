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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 04:54:01م
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  عربي ودولي
خبراء أمميون يدينون العنف العنصري في الولايات المتحدة
[16/أغسطس/2017]
جنيف - سبأ:



دان خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مظاهر العنف العنصري بالولايات المتحدة... مطالبين واشنطن بمواجهة العنصرية المتزايدة في أنحاء البلاد ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الكراهية.

ونقلت (رويترز) عن الخبراء قولهم في بيان مشترك صدر في جنيف “لقد روعتنا احداث العنف في مدينة تشارلوتسفيل والكراهية العنصرية التي أظهرها المتطرفون اليمينيون والقوميون البيض وجماعات النازيين الجدد”.

وكانت مدينة تشارلوتسفيل شهدت قبل أيام أعمال عنف أدت إلى مقتل امرأة عندما صدمت سيارة حشدا من المتظاهرين المعارضين لتجمع اليمين المتطرف في المدينة بينهم أعضاء فى مجموعة “كو كلوكس كلان” العنصرية.

كما أدى الحادث إلى إصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح ما دفع السلطات إلى الإعلان عن حالة الطوارئ في المدينة فيما خرجت مظاهرات تندد بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسلوب تعامله مع هذه الأحداث العنصرية.

وشدد البيان على أن ما حدث في تشارلوتسفيل أحدث مثال “على تنامي العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأفارقة والعنف العنصري والخوف من الأجانب وهو ما لوحظ في مظاهرات بأنحاء متفرقة بالولايات المتحدة”.

وتجددت اليوم المظاهرات المنددة بموقف ترامب إزاء أعمال العنف في تشارلوتسفيل فيما حمل عمدة المدينة مايك سيغنر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية ما جرى جراء “تساهله مع اليمين المتطرف”... لافتا في الوقت ذاته إلى أن إدارة ترامب أظهرت أكثر من مرة عجزها عن انتقاد وإسكات أنصار اليمين المتطرف.

سبـأ
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