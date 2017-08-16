محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل تسعة من رجال الشرطة العراقية في تفجير انتحاري شمال بغداد بغداد – سبأ :







قتل تسعة من رجال الشرطة العراقية اليوم الأربعاء في تفجير انتحاري عقب اشتباكات بين القوات الامنية وعناصر من تنظيم (داعش) في مقر عسكري بقضاء بيجي شمال العاصمة بغداد .



ونقلت وسائل الاعلام العراقية عن مصادر امنية في ـمحافظة صلاح الدين قولها إن اربعة انتحاريين من عناصر (داعش) هاجموا اللواء 13 في الشرطة الاتحادية وسرية تموين ونقل لواء المشاة 60 بالفرقة 20 في مجمع حي المصافي بقضاء بيجي .



ولفتت المصادر الى أن الاشتباكات مستمرة مع الانتحاريين قرب أحد المقار الأمنية.



وكانت تقارير تحدثت عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم وقوات البيشمركة غربي القضاء .

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ