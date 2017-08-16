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ورشة عمل بصنعاء لمناقشة آليات تنظيم مهنة التدريب
[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل لمناقشة اليات تنظيم مهنة التدريب والاعتماد المهني للمدربين والمؤسسات التدريبية تنظمها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البورد العربي للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة ايجاد معايير وطنية معتمدة تنظم مزاولة مهنة التدريب على مستوى اليمن والمؤسسات التدريبية العامة والأهلية والخاصة.

وأشاروا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب العامة والخاصة لتدارس الالية اللازمة التي تحد من العشوائية في التدريب، وكذا حث وزارة التعليم الفني على الاسراع في تنفيذ مشروع تنظيم مزاولة مهنة التدريب في اليمن.

وفي الورشة أشار نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي إلى اهمية الورشة في الارتقاء بجودة التدريب من خلال الخروج برؤى سليمة عن تنظيم العمل التدريبي.

ولفت إلى أن الوزارة تولي التدريب اهتماما كبيرا كونه مصدرا من مصادر المعرفة وعاملا من عوامل البناء المعرفي والعلمي السليم للكوادر البشرية التي يعول عليها الكثير في تنمية الوطن.

وأوضح أن العملية التدريبية لم تحظى بالرعاية الكافية لأسباب منها عدم وجود اعتماد مهني للمدربين وكذا عدم وجود معايير واضحة لإنشاء مؤسسات التدريب، منوها إلى هناك العديد من مراكز التدريب لا ترقى للمستوى المطلوب ولا تملك الامكانيات اللازمة او الكوادر التدريبية ذات الكفاءة.

وأكد نائب وزير التعليم الفني ان تنظيم العملية التدريبية في اليمن تعد مشروعا وطنيا يجب ان يحظى بتعاون ودعم من كل الجهات ذات العلاقة من الحكومة والقطاع العام، مشددا على ضرورة ان تكون هناك اسس ومعايير سليمة لإنشاء مؤسسات ومراكز التدريب، والحد من العشوائية في العمل التدريبي، وفقا لقواعد وشروط مهنية وقانونية ومنها الحصول على رخصة مزاولة التدريب من الوزارة.

وثمن الدكتور الحوالي تعاون البورد العربي في تنظيم الورشة مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في النهوض بمستوى الاداء في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مجالاته.

من جانبه أوضح رئيس البورد العربي الدكتور احمد البدري أن الورشة تتركز على ضبط عملية التدريب على كل المراحل والمستويات داخل اليمن، وكذا الوصول بمجموعة من الافكار يشترك فيها ممثلين من العديد من الجهات ذات العلاقة تسهم بالارتقاء بالتدريب.

فيما تطرق مدير عام الخدمات التدريبية بوزارة التعليم الفني احمد الزوعري إلى دور الوزارة في التنظيم والإشراف على التدريب في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن أهمية الورشة في مناقشة تنظيم مزاولة مهنة التدريب وكيفية منح التراخيص للمؤسسات التدريبية، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد مشروع متكامل من أجل تنظيم التدريب بالمؤسسات.

حضر الورشة مستشار وزارة التعليم الفني لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع ووكيل الوزارة لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داوود والوكيل المساعد لقطاع سوق العمل المهندس علي زهرة.

سبـأ
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