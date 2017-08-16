عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية الروسي : إمكانيات الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية نفدت موسكو – سبأ :







إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إمكانيات الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية قد نفدت .



وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوليفي فيرناندو أواناكوني في موسكو اليوم الأربعاء "لا يمكننا أن ندعم تلك الأفكار التي لا يزال بعض شركائنا يبلورونها، والتي تهدف في الواقع إلى خنق كوريا الشمالية اقتصادياً بكل ما يترتب على ذلك من التداعيات الإنسانية الكارثية والسلبية على مواطني هذا البلد".



واضاف اننا "ننطلق من أن كافة قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات اقتصادية خطيرة جداً، تضمنت التزامات مجلس الأمن بمواصلة دعم عملية استئناف المفاوضات السياسية".



وأشار إلى أن لهجة تصريحات واشنطن وبيونغ يانغ في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر هدوءً .. داعياً إلى استخدام الطرق السياسية الدبلوماسية فقط للتأثير على كوريا الشمالية.

سبـأ [16/أغسطس/2017]سبـأ