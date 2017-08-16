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الدكتور لبوزة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
[16/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة، اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأطر التي تعمل من خلالها الهيئة لتعزيز جوانب الشراكة في مكافحة الفساد في إطار المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، وما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل استمرار العدوان بقيادة السعودية من مضاعفة الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة الفساد وبما يحقق أهداف الجميع في حماية أموال وممتلكات الشعب اليمني من كافة أشكال العبث وممارسات الفساد.

وتطرق اللقاء إلى مصفوفة القضايا المنظورة أمام الهيئة والمتعلقة بجوانب النفط والمعادن والمالية والضرائب والصناعة والتجارة وعدد من الجهات، وضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى الجهات القضائية للبت فيها بشكل عاجل، وأهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات المختصة في هذا الجانب.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة في سبيل تعزيز منظومة النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد والأداء المهني العالي لكادرها الوطني الذي ينبغي أن يترجم في هذه المرحلة إلى فرص لفتح قنوات اتصالات دولية مع المنظمات الدولية المعنية بمعايير الحوكمة وبما يسهم في تعزيز نطاق المحاسبة والمساءلة لمكافحه الفساد.

وحث الدكتور لبوزة في الوقت ذاته على سرعة إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام الهيئة لإحالتها إلى المحاكم المختصة، للبت فيها بشكل عاجل والذي سيسهم في رفد خزينة الدولة بمليارات الريالات وتتمكن من سد الفجوة القائمة في المالية العامة الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي انتهجها العدوان وتوفير السيولة النقدية المطلوبة لتعزيز عوامل صمود الشعب اليمني ودفع رواتب الموظفين.

كما جدد دعم المجلس السياسي الأعلى والحكومة للهيئة في كافة جهودها لمكافحة الفساد وتجفيف منابعة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير أدائها في هذه المرحلة المفصلية.

من جانبها قدمت رئيس الهيئة القاضي بادويلان إيضاحات حول مضامين تقرير الإنجاز للمرحلة الماضية الذي أعدته الهيئة والمصفوفة الخاصة بالصعوبات والاختلالات الفنية والمالية والإدارية والملخص التنفيذي لتقرير الجمهورية اليمنية الذي سيقدم للجهات الدولية المعنية بهذا الخصوص.

وأكدت أن الهيئة ستعمل بكل جد في سبيل ممارسة مهامها القانونية في مواجهة الفساد والمفسدين.

وثمنت حرص المجلس السياسي الأعلى لتمكين الهيئة من أداء مهامها والدفع باتجاه تحريك قضايا الفساد وإحالة المتورطين فيها للمثول أمام الأجهزة القضائية بما يصون ممتلكات الدولة من العبث والفساد.

سبـأ
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