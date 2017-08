Président marque le 1er anniversaire du transfert pacifique du pouvoir du Yémen [16/أغسطس/2017]



SANAA, 16 Août (SABA) - Le président Saleh al-Sammad, mardi soir, a marqué le 1er anniversaire du transfert de pouvoir pacifique du Comité suprême révolutionnaire au Conseil politique suprême.



L'événement a eu lieu lors d'une grande cérémonie tenue au palais présidentiel dans la capitale, Sanaa, où ont assisté les hauts fonctionnaires de l'État.



Lors de la cérémonie, le président a prononcé un discours devant la nation en disant que «l'accord politique historique entre le mouvement Ansarullah et le Congrès populaire général il y a un an pour diriger le pays était à la demande, l'aspiration et le désir des yéménites."



"Nos compagnons de la nation yéménite ont fourni les sacrifices les plus précieux et les plus importants pour le bien de la dignité et de la liberté de la nation, et nous devons être au niveau des sacrifices de notre peuple pour obtenir l'indépendance de la tutelle étrangère et répondre aux exigences de notre peuple, "a-t-il déclaré le président.



"Nous continuons également à étendre la main de la paix à ceux qui recherchent une paix juste de toutes les parties", a-t-il déclaré M. le président.



Le président s'est félicité de toute initiative de paix régionale et internationale qui mène à une solution politique globale pour mettre fin à la guerre de la coalition d'agression dirigée par les Saoudiens et lever le siège total imposé aux yéménites.



Le président a insisté sur l'intérêt des dirigeants politiques yéménites à s'attaquer positivement à toute compréhension avec les forces des états d'agression, dans lesquels ces compréhensions conduisent à préserver le respect, la dignité, l'indépendance, la souveraineté et la liberté du peuple yéménite.

AM



SABA