Le Comité suprême de la révolution félicite la nation du Yémen pour le 1er anniversaire du transfert de pouvoir pacifique [16/أغسطس/2017]

SANAA, 16 août (SABA) - Le chef du Comité suprême de la Révolution Mohammed Ali al-Houthi a félicité la nation yéménite et le Conseil politique suprême à l'occasion du premier anniversaire du transfert de pouvoir pacifique dans le pays.



Dans sa déclaration de félicitations à la nation et au président Saleh al-Sammad, le président du Conseil politique suprême, le chef al-Houthi a déclaré: "La meilleure option pour empêcher la destruction et le chaos dans la patrie est d'adopter le transfert de pouvoir pacifique, Une véritable option ".



Le pays marque le premier anniversaire du transfert pacifique de pouvoir, un an après que le pouvoir a été pacifiquement et démocratiquement transféré du Comité révolutionnaire suprême au Conseil politique suprême.



Dans sa déclaration envoyée à Saba, le chef al-Houthi a appelé le mouvement Ansarullah et le Congrès général du peuple et leurs deux alliés pour cimenter l'unité.



Le chef al-Houthi a également demandé à l'Arabie saoudite voisine d'arrêter sa guerre contre le peuple yéménite, soulignant que son agression ne lui donnerait aucun avantage.



SABA