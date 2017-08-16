[16/أغسطس/2017]
لندن – سبأ :
اعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبه توم لورنس رحل إلى ديربي كاونتي.
وشارك اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والمنضم إلى ليستر قادما من مانشستر يونايتد في 2014، في أربع مباريات مع الفريق وتمت إعارته إلى روثرهام يونايتد وبلاكبيرن روفرز وكارديف سيتي وإيبسويتش تاون.
ولعب لورنس ست مباريات مع منتخب ويلز.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن ديربي سيدفع مبدئيا خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.4 مليون دولار) لضم لورنس الذي أحرز 11 هدفا مع إيبسويتش الموسم الماضي وأن المبلغ ربما يرتفع إلى سبعة ملايين.
وخسر ليستر 4-3 أمام أرسنال في افتتاح الدوري الانجليزي وسيستضيف برايتون آند هوف ألبيون الوافد الجديد يوم السبت القادم.
سبأ