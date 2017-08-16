محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفا للمرتزقة في الكدحة بمحافظة تعز نتج عنه مصرع وإصابة 22 مرتزقا بينهم المرتزق أبو اسامة الشرعبي قائد كتيبة جلال واغتنام أسلحة وعتاد عسكري .



كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في تبة الأمام بذباب ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم , وتم احراق آلية عسكرية لهم تحمل معدل 23 غرب مديرية موزع .



وفي محافظة مأرب استهدفت القوة الصاروخية غرفة العمليات والسيطرة التابعة للمرتزقة بمديرية صرواح ما أسفر عن سقوط اكثر من 15 قتيلا بينهم القيادي المرتزق ابو سعيد قائد كتيبة الزبير وإصابة 17 آخرين .



وحسب المصدر لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم برصاص الجيش واللجان في تبة المطاربمديرية صرواح وتم استهداف تجمعات أخرى لهم بقذائف المدفعية في وادي ربيعة بالمديرية نفسها .



وأشار المصدر الى أن الجيش و اللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التبة الرملية بالصفراء في محافظة شبوة نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , كما تم استهداف تجمع أفراد وآليات لهم في منطقة الساق بمديرية عسيلان, فيما لقي القيادي المرتزق النقيب ناصر محمد علي الحكمي من ضباط اللواء (21) ميكا مصرعه بالمحافظة .



وفي محافظة الجوف استهدف أبطال الجيش واللجان تجمع لقيادات المرتزقة في جبهة العقبة ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم ، بينهم قائد كتيبة المهام جهاد علي فارع الوصابي, قائد جبهة العقبة إبراهيم الويناني, مهاب الشرعبي قائد سرية , وإصابة القيادي محمد الضالعي .



وأكد المصدر مصرع خمسة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان الشعبية بمديرية نهم من بينهم الملازم كمال علي عبداالله الصور , خارف صالح حاتم الحيطي , دفاع محمد عبده احمد علي .



في حجة تم استهداف تجمعات المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية شمال صحراء يدي،وضربت المدفعية منطقة الجماجم بمديرية الزاهر محافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة ،وتم قنص أحد المرتزقة بالمديرية نفسها .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت بعدد من القذائف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة ظلم في نجران وضربت تجمعات أخرى وآليات خلف معسكر الطويلة , قيادة الحاجر وقيادة حرس الحدود بنهوقة وموقع مستحدث في السديس, طلعة رجلا, و تم إعطاب جرافة وثلاث آليات عسكرية .



وفقا للمصدر أطلقت القوة الصاروخية عدد من صورايخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعوديين غرب رقابة سقام ، وتم تفجير آلية تابعة للمرتزقة ومصرع من كان على متنها واحرق كاسحة ألغام من قبل وحدة الهندسة للجيش واللجان في موقع خليقا بنجران ،فيما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال بجيزان

سبأ [16/أغسطس/2017]سبأ