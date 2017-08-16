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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 11:54:51ص
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قتلى إثر سقوط شجرة معمّرة في جزيرة ماديرا البرتغالية
[16/أغسطس/2017]
لشبونة – سبأ :

لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 49 آخرون بجروح إثر سقوط شجرة معمّرة على جمع من الأشخاص كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية.

ووقع الحادث ظهر امس الثلاثاء حين كان الاحتفال في منطقة تكسوها أشجار معمّرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام سقطت فجأة على المحتشدين تحتها.

وقال المتحدث باسم مستشفى فونشال الجراح ميغيل ريس خلال مؤتمر صحفي: إن 10 من الجرحى حالتهم خطرة، مشيرًا إلى وجود خمسة أجانب في عداد الجرحى الـ 49.

وأعلن رئيس مجلس الحكم المحلي ميغيل البوكركي الحداد لمدة ثلاثة ايام.


سبأ
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