أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية. آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ. هبوط اسعار الذهب إلى أقل من 1273 دولاراً للاوقية هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء الى اقل من 1273 دولاراً للاوقية بعدما ألمح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى ارجاء قرارا إطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية ما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وعزز الأسهم والدولار وعائدات السندات. المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.