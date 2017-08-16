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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 11:54:51ص
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الأرصاد : تراجع ملحوظ لحالة عدم استقرار الأجواء خلال الساعات القادمة
[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد تراجعاً ملحوظاً لحالة عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري والسواحل الغربية خلال الساعات القادمة .

وذكر المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أنه من المحتمل تشكل السحب الركامية مع خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة ، وكذا هطول أمطار متوسطة الشدة على المرتفعات الجبلية ، مع احتمال امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية .

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية , محذراً من التواجد في ممرات السيول واستخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق والرعد .

ونبه المركز من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .

سبأ
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