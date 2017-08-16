عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارشيف إصابات برصاص الاحتلال في الدهيشة والاحتلال يعتقل اربعة من شرق القدس وثلاثة من الخليل بيت لحم - سبأ :



أصيب شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا ) إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت عدة منازل وعاتث فيها خرابًا خلال اقتحامها لمخيم الدهيشة، فيما سلمت عدة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان الذين ردوا بالحجارة لصد اقتحامهم.



كما أغلقت القوة العسكرية أبواب محلات تجارية بدعوى بيعها للألعاب النارية للشبان.



في سياق اخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.



قالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة الظاهرية، واعتقلت كلا من: نسيم نايف عواودة، ومراد تيسير عمر، وأكرم سمارة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.



وذكر الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية بالبلدة هاني حلبية أن قوات الاحتلال برفقة كلاب بوليسية اقتحمت البلدة، وداهمت العديد من المنازل، وعاثت فسادًا وخرابًا بمحتوياتها.



وأوضح أن تلك القوات فجرت أبواب المنازل التي اقتحمتها وفتشتها، ومن ثم اعتقلت أربعة شبان هم رائد ربيع أبو زيد، حذيفة بدر، أنس أبو هلال ومحمد صالح محسن.



وعلى إثر الاقتحام، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالبلدة، أطلقت خلالها القنابل الصوتية والغازية السامة.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الفتى علاء أبو جمعة (15 عامًا) بعد اقتحام نادي جبل الزيتون ببلدة الطور شرق القدس، ومددت توقيفه لصباح اليوم لعرضه على محكمة "الصلح".



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وسط إطلاق للأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، وذلك بعد إلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة وسيارة "حرس المستوطنين".

سبأ [16/أغسطس/2017]سبأ