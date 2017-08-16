اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية لكن التخمة العالمية تؤثر سلبا على السوق سنغافورة – سبأ :



صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام ما زال يكبح الأسواق.



وتتجه أنظار السوق صوب البيانات الرسمية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من البيانات الأحدث بشأن المخزونات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بزيادة 23 سنتا أو ما يعادل 0.45 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 47.71 دولار للبرميل بارتفاع 16 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة.



وقال معهد البترول الأمريكي امس الثلاثاء إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت 9.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس آب إلى 469.2 مليون برميل وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.



لكن مخزونات البنزين زادت 301 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

سبأ [16/أغسطس/2017]سبأ