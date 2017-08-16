الاحتلال يهدم بيت أسير في كوبر ويصيب 26 مواطنا من بينهم مصور تلفزيون فلسطين و مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في بيت لحم رام الله – سبأ :



هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزل الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وأصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي بعيار معدني في الوجه من مسافة قصيرة خلال تغطيته الإعلامية.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية، وشرعت الجرافات مباشرة بالهدم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها 13 مواطنا بالرصاص المعدني بينهم المصور الصحفي راضي، الى جانب اصابة 13 مواطنا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز، حسب إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والد ووالدة وشقيق منفذ العملية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اعتقال عمه الصحفي إبراهيم العبد.



من جهة اخرى نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من البيوت المتنقلة "كرفانات"، بمحاذاة السياج الفاصل ما بين مستوطنة "بيتار عيليت" وقرية نحالين غرب بيت لحم.



وقال رئيس مجلس قروي نحالين صبحي زيدان إن مجموعة من مستوطني "بيتار عيليت " الجاثمة عنوة على أراضي قرى نحالين، وحوسان، وواد فوكين، نصبوا عشرة بيوت متنقلة بمحاذاة السياج الذي يفصل المستوطنة عن أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية الغربية.



وأضاف زيدان ان المستوطنين يهدفون من وراء ذلك، إزاحة السياج الى داخل أراضي المواطنين ونهب المزيد منها، وصولا الى حدود الطريق التي تم شقها سابقا على امتداد 3كم، وعرض 100 متر.

سبأ [16/أغسطس/2017]سبأ