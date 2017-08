Deux raids contre le district de Mounabih et un bombardement de rouqutee contre Razih [16/أغسطس/2017]





SAADA, 16 Aout (SABA)-L'ennemi saoudienne a bombardee utilisant de rouquettes le district de Razhi et lancé ses raids contre le gouvernorat de Saada.











Une source locale a indiquée à SABA, que de diverses zones du district de Razih ont été bombardés par de rouquettes de l'ennemi saoudien, faisant de grandes pertes aux biens et fermes de citoyens.











La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone d'Al-Alcheikh au district de Mounabih.





AM