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  رياضة
رونالدو وميسي وبوفون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب
[16/أغسطس/2017]
بروكسل – سبأ :

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الليلة الماضية عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.

وسيتم الإعلان عن اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017/2016 في 24 أغسطس الجاري على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز رونالدو هداف ريال مدريد الاسباني وميسي هداف برشلونة الاسباني بالجائزة مرتين من قبل بينما لم يفز بوفون حارس منتخب إيطاليا 39/ عاما/ باللقب من قبل.

ويشارك المدربون والصحفيون في عملية التصويت على الفائز بالجائزة من بين عشرة مرشحين.

وضمت القائمة أيضا الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وزميليه في النادي الملكي الألماني توني كروس والاسباني سيرخيو راموس والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي والفرنسي كيليان مبابي لاعب موناكو الفرنسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد

سبأ
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