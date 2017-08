Ciblage de rassemblements de mercenaires et dans le district de Dhoubab [16/أغسطس/2017]

TAIZ, 16 Aout (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de la Colation de l'agression saoudienne au gouvenroat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre d'un certain nombre de mercenaires dans un bombardement de l'artillerie, qui a ciblé leurs rassemblements dans la zone de Tabat Al-Imam au district de Dhoubab.

La source a ajouté qu'on a détruit au district de Mouza'a un vehicule militaire appartenant aux mercenaires.



