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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 10:47:39ص
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مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في هجمات انتحارية بنيجيريا
[16/أغسطس/2017]
نيروبي – سبأ :

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 91 آخرون في سلسلة هجمات انتحارية أمس الثلاثاء في بلدة كوندوجا شمال شرقي نيجيريا.

وفجر انتحاريان سترتيهما المحملتين بالمتفجرات في سوق مزدحمة في كوندوجا بعد ظهر أمس الثلاثاء .

ونفذ انتحاريان آخران هجوما بالقرب من كوندوجا، دون أن ترد بعد تفاصيل.

وذكرت أطقم طوارئ أن الهجوم استهدف معسكرا للاجئين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وتشكل جماعة "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما أنها شنت هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

وقتل منذ عام 2009 عشرات الآلاف على يد متشددين أصوليين في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.

ووفقا للأمم المتحدة، فر نحو 7ر2 مليون شخص في المنطقة من ديارهم بسبب بوكو حرام.

سبأ
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