Meurtre et blessure de 33 mercenaires de l'agression au district de Souwah [16/أغسطس/2017]

MARIB, 16 Aout (SABA)-Une source militaire au gouvernorat de Marib a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure de 32 mercenaires de l'agression dans un bombardement de rouquette, qui a ciblé le cabinet d'opération de l'ennemi près de camp de Kawfal au district de Sourwah .



La source a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblé utilisant de rouquettes de type de Katioucha et d'obus le cabinet, ce qui a conduit au meurtre de 15 mercenaire set a la blessure de 17 d'autres, dont des leaders.



La source a ajouté que le bombardement a été exécutée après une opération de suivi de la chambre d'opération.



AM



SABA