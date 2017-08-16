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آخر تحديث: الأربعاء، 16 - أغسطس - 2017 الساعة 10:47:39ص
طيران العدوان يستهدف محافظات مأرب وصعدة وتعز خلال الساعات الماضية
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات مأرب ، صعدة ، تعز ومنطقة نجران ، فيما تعرضت مناطق بمديرية رازح لقصف صاروخي سعودي خلال الساعات الماضية.
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طيران العدوان يستهدف محافظات مأرب وصعدة وتعز خلال الساعات الماضية
[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات مأرب ، صعدة ، تعز ومنطقة نجران ، فيما تعرضت مناطق بمديرية رازح لقصف صاروخي سعودي خلال الساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي .

وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الطلعة في نجران .

سبأ
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