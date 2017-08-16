[16/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات مأرب ، صعدة ، تعز ومنطقة نجران ، فيما تعرضت مناطق بمديرية رازح لقصف صاروخي سعودي خلال الساعات الماضية.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز .
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي .
وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الطلعة في نجران .
سبأ