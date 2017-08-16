محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف محافظات مأرب وصعدة وتعز خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات مأرب ، صعدة ، تعز ومنطقة نجران ، فيما تعرضت مناطق بمديرية رازح لقصف صاروخي سعودي خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي .



وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الطلعة في نجران .

سبأ [16/أغسطس/2017]سبأ