Meurtre et blessure de 22 mercenaires de l'agression [16/أغسطس/2017]

TAIZ, 16 Aout (SABA)-Une source militaire a affirmé le meurtre et la blessure de 22 mercenaires dans une tentative d'infiltration de l'ennemi dans la zone d'Al-Kadhah au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'on a saisi des munitions et armes lors de tentative.



