آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.