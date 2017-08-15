[15/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي في عدد من المواقع في نجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي مكثف إستهدف تجمع لآليات وجنود سعوديين خلف معسكر الطويلة وقيادة الحاجر وقيادة حرس الحدود بنهوقة وموقع مستحدث في السديس وطلعة رجلا وإعطاب جرافة وثلاث آليات عسكرية، محققة إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية إستهدفت بعدد من صورايخ الكاتيوشا تجمعات للجيش السعوديين غرب رقابة سقام، كما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعودييين ومرتزقته في رقابة ظلم.
وفي جيزان إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال ، محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على الطلعة في نجران.
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