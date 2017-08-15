الإحتفال بالقصر الجمهوري بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد ( مكتمل ) حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس الس آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ. هبوط اسعار الذهب إلى أقل من 1273 دولاراً للاوقية هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء الى اقل من 1273 دولاراً للاوقية بعدما ألمح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى ارجاء قرارا إطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية ما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وعزز الأسهم والدولار وعائدات السندات. المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.