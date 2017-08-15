[15/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :
تأهل فريق الوحدة من رداع إلى نصف نهائي بطولة فرق النخبة على كأس الشهداء بذمار .
جاء ذلك بعد فوزه على فريق السكنية بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ في ثالث مواجهات دور ربع النهائي.
انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس الوحداوي ماجد السوسوة بالتصدي لركلة نجم السكنية وصاحب المجهود الكبير عبدالعزيز خميس فيما ظهر التوتر على شهاب الصغير الذي سدد ركلته بدون تركيز بعيدا فوق العارضة.
بهذه النتيجة ضرب الوحدة الرداعي موعدا مع فريق المنصور أبرز الفرق المرشحة للتتويح باللقب في إفتتاح لقاءات دور نصف النهائي السبت القادم.
وتختتم لقاءات الدور ربع النهائي غدا بإقامة المواجهة الرابعة والأخيرة والتي ستجمع اليمن أولا من أمانة العاصمة والفقيد الشاهري من مدينة إب.
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