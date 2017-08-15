[15/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
ناقش محافظ ريمة حسن عبدالله العمري مع الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن محمد ذو القرنين عباس اليوم بصنعاء، إمكانية زيادة الدعم المقدم من المنظمة للمحافظة.
وتطرق الإجتماع إلى المشاريع والأنشطة الإغاثية للمنظمة للمتضررين والمحتاجين والنازحين بمديريات المحافظة وكذا المشاريع الخدمية التي تنفذها ضمن خطتها للعام الجاري.
واستعرض محافظ ريمة مصفوفة بإحتياجات المحافظة في الصحة والإغاثة والزراعة وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار .. داعيا منظمة الإغاثة الإسلامية إلى زيادة المساعدات الغذائية لتشمل مختلف الفئات .
بدوره أوضح الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية أن المنظمة تعمل حاليا على حث المانحين لتقديم الدعم لتغطية العجز في عدد الحالات المستهدفة بريمة والمحافظات المستهدفة .
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في اليمن كارثية والإحتياجات في إرتفاع ولابد من إيجاد حلول لمساعدة الشعب اليمني .. مؤكدا إستعداد المنظمة التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية.
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