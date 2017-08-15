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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 08:36:02م
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وكيل محافظة صنعاء يطلع على الأنشطة بالمراكز الصيفية
[15/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



اطلع وكيل محافظة صنعاء عبدالقادر الشاوش اليوم على أنشطة المراكز الصيفية بمديرية سنحان.


واستمع خلال زيارته لمركزي الضبعات والبطحة، التي يشارك فيها أكثر من 300 طالبا، إلى شرح من القائمين حول أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية.

وأكد الوكيل الشاوش ضرورة الإستفادة من المراكز وما تقدمه من برامج ثقافية ومهارات تعود بالنفع على المشاركين .

فيما أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار إلى أهمية المراكز الصيفية تأهيل الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم في مختلف الأنشطة.


بدوره أكد مدير مكتب وزير التربية احمد البشري أهمية المراكز الصيفية في استغلال العطلة بما يفيد المشاركين وتنمية مهاراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة .. منوهاً بجهود القائمين على المركزين وما تتضمنه من أنشطة نوعية .

سبـأ
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