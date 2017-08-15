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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 08:36:02م
الإحتفال بالقصر الجمهوري بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد ( مكتمل )
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس الس
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
هبوط اسعار الذهب إلى أقل من 1273 دولاراً للاوقية
هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء الى اقل من 1273 دولاراً للاوقية بعدما ألمح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى ارجاء قرارا إطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية ما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وعزز الأسهم والدولار وعائدات السندات.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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الروسية كاساتكينا تبلغ ثاني أدوار بطولة سنسيناتي للتنس
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  رياضة
الروسية كاساتكينا تبلغ ثاني أدوار بطولة سنسيناتي للتنس
[15/أغسطس/2017] سنسيناتي - سبأ:
بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الثاني من بطولة سنسيناتي المفتوحة للتنس، إثر فوزها اليوم الثلاثاء على البيلاروسية ألكساندرا سانسوفيتش بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت الروسية كاساتكينا المصنفة 38 عالميا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-4 و6-2، وستقابل الدور المقبل الأمريكية ماديسون كيز التي فازت بدورها على مواطنتها كوكو فاندفيجه بمجموعتين لواحدة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.

وتعد هذه المرة الثانية في غضون 8 أيام تتغلب الاميركية كيز على فاندفيجه، بعد فوزها في نهائي بطولة ستانفورد بمجموعتين متتاليتين، ونجحت المصنفة 16 رغم الصعوبات، في الفوز على مواطنتها في أقل من ساعتين بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.

وفي وقت سابق تفوقت الأسترالية داريا جافريلوفا، على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، بعد مجموعة ثانية صعبة لتنتصر 6-0 و7-6.

وستلتقي جافريلوفا مع الإيطالية كاميلا جيورجي، في دور الـ 32 بوقت لاحق اليوم .

كما انتفضت التشيكية بترا كفيتوفا، صاحبة ضربات الإرسال القوية، لتتفوق على الإستونية انيت كونتافيت 1-6 و7-6 و6-3.
سبأ
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