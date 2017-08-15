الروسية كاساتكينا تبلغ ثاني أدوار بطولة سنسيناتي للتنس [15/أغسطس/2017] سنسيناتي - سبأ:

بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الثاني من بطولة سنسيناتي المفتوحة للتنس، إثر فوزها اليوم الثلاثاء على البيلاروسية ألكساندرا سانسوفيتش بمجموعتين نظيفتين.



وتمكنت الروسية كاساتكينا المصنفة 38 عالميا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-4 و6-2، وستقابل الدور المقبل الأمريكية ماديسون كيز التي فازت بدورها على مواطنتها كوكو فاندفيجه بمجموعتين لواحدة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.



وتعد هذه المرة الثانية في غضون 8 أيام تتغلب الاميركية كيز على فاندفيجه، بعد فوزها في نهائي بطولة ستانفورد بمجموعتين متتاليتين، ونجحت المصنفة 16 رغم الصعوبات، في الفوز على مواطنتها في أقل من ساعتين بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.



وفي وقت سابق تفوقت الأسترالية داريا جافريلوفا، على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، بعد مجموعة ثانية صعبة لتنتصر 6-0 و7-6.



وستلتقي جافريلوفا مع الإيطالية كاميلا جيورجي، في دور الـ 32 بوقت لاحق اليوم .



كما انتفضت التشيكية بترا كفيتوفا، صاحبة ضربات الإرسال القوية، لتتفوق على الإستونية انيت كونتافيت 1-6 و7-6 و6-3.

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