تدشين العمل بقسم معالجة سوء التغذية بمستشفى 22 مايو بضلاع [15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دشن بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء اليوم العمل بقسم معالجة سوء التغذية مع المضاعفات بدعم منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين الذي حضره مستشار وزارة الصحة الدكتور غازي إسماعيل وممثلو مانحي الإتحاد الأوروبي والقائم بأعمال اليونيسيف بمنطقة صنعاء المهندس محمد الحبيشي ورئيس الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة الدكتورة نجوى الذيب .. ثمن وكيل المحافظة يحيى جمعان جهود اليونيسيف في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.



فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أن قسم معالجة سوء التغذية بالمستشفى الذي تم تجهيزه وتدريب الكادر الطبي فيه، سيكون مركزا نموذجيا.



ولفت إلى أن تدشين العمل بالقسم تزامن مع بدء تشغيل التجهيزات بقسم المواليد التي تسلمها المستشفى مؤخرا من اليونيسيف في إطار خطة تطوير مستشفيات المحافظة .



وأشاد الدكتور المنتصر بدعم منظمة اليونيسيف للمستشفى وتمويل عدد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



إلى ذلك تفقد مستشار وزارة الصحة ووكيل محافظة صنعاء ومدير مكتب الصحة بالمحافظة ومرافقيهم سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان، ومستوى الخدمات المقدمة في أقسام طوارئ النساء التوليدية والحضانة والتحصين ومركز مكافحة الكوليرا.



واستمعوا من رئيس قسم الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة الدكتورة نجوى الذيب إلى شرح حول مستوى الخدمات الطبية في الأقسام المدعومة من اليونيسيف .. مشيدين بمستوى العمل والتطور الذي يشهده المستشفى.



وقدم الدكتور المنتصر للفريق الأوروبي مشروع طلب تأثيث المبني الجديد ودعم مركز الغسيل الكلوي وزراعة الكلى .



وكان مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد قدم شرح حول آلية تنظيم خدمات الأسرة وتحصين الأطفال والنساء والمنحنى الوبائي للكوليرا وسجل حالات الإسهالات المائية الحادة ودور المتطوعات في مكافحة الوباء.



رافقهم خلال الزيارة مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بصنعاء الدكتور فهيم الحاج ومدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة الدكتور حمود الشرعبي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور إبراهيم الجائفي ومسئول التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة أمهاني المهدي.

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