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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 07:38:58م
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السلطات الأندونيسية تعتقل خمسة أشخاص لارتباطهم بداعش الإرهابي
[15/أغسطس/2017] جاكرتا – سبأ:
أعلنت السلطات الامنية الاندونيسية توقيف خمسة أشخاص يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي ومصادرة مواد تستخدم في تصنيع القنابل.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس في بيان اليوم إن “المشتبه بهم وهم زوجان وثلاثة رجال أوقفوا بعد مداهمة عناصر قوات مكافحة الإرهاب لثلاثة مواقع في مدينة باندونغ ” في جاوة الغربية .

وأوضح البيان أن الموقوفين اعضاء في شبكة جماعة انصار الدولة المرتبطة بتنظيم داعش والتي شنت عدة هجمات إرهابية في أندونيسيا بينها هجوم في جاكرتا في يناير عام 2016 وتسبب بمقتل أربعة مدنيين.

وأشاربيان الشرطة إلى أن المجموعة الموقوفة خططت لمهاجمة قصر الدولة ومراكز شرطة محلية إضافة إلى شرطيين اثناء خدمتهم.

ورفعت أندونيسيا مستوى الإنذار إثر وقوع اعتداءات إرهابية كان آخرها في مايو الفائت وأسفر عن قتل ثلاثة شرطيين في إنفجار في محطة للحافلات في العاصمة جاكرتا.
سبأ
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