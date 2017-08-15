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وزيرا الصحة والاوقاف يطلعان على غرفة عمليات حملة التوعية بالكوليرا
[15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
اطلع وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ والاوقاف والارشاد القاضي شرف القليصي اليوم، على سير العمل في غرفة العمليات المركزية لحملة التوعية بالكوليرا التابعة لوزارة الاوقاف.

واستمع الوزيران من مدير غرفة العمليات محمد السهماني إلى شرح عن المهام والدور التي تقوم به الغرفة في الاشراف المباشر على فرق العمل من الخطباء والمرشدين في المديريات، واعداد قاعدة البيانات وكيفية استقبال التقارير وتحليلها، وآلية التنسيق والربط بين الفرق الميدانية والتنسيق المركزي والمحلي .

وخلال الزيارة اشاد وزير الأوقاف والإرشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات ، مشيرا إلى اهمية حملة التوعوية بالكوليرا والتركيز على دور الدعاة للحفاظ على المجتمع وصحته وسلامته.

 ودعا الخطباء والمرشدين إلى تكثيف التوعية الدينية والتثقيف الصحي المجتمعي حول الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا وكيفية الوقاية منه.. لافتا إلى أن واجب الخطباء والدعاة والمرشدين لا يقتصر على خطبة الجمعة وانما الاستمرار في التوعية والتثقيف.

وحث وزير الأوقاف الخطباء والمرشدين على توعية المواطنين بأهمية الحرص على النظافة الشخصية كواجب ديني.. مشيرا إلى ما يعانيه اليمن جراء استمرار العدوان والحصار الذي تسبب في ظهور الأمراض والأوبئة.

وثمن القليصي جهود وزارة الصحة وما تقوم به في مجال مكافحة وباء الكوليرا والوقاية منه في مختلف المحافظات.. مؤكدا أهمية التعاون بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الكوليرا وأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمكافحته.

من جانبه أشار مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني عبدالسلام سلام إلى دور الخطباء والمرشدين في توصيل الرسالة التوعوية الصحية لتجنيب المجتمع السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية الصحية .

 وأكد ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية بوسائل وأسباب انتقال العدوى لوباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.
سبأ
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