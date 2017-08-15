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استعراض المشاريع التي تنفذها المؤسسة الوطنية للتنمية بصعدة
[15/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:
استعرض لقاء بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض ضم مدير مشروع المياه بالمؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الانسانية بصعدة المهندس خالد العثماني، المشاريع التي يتم تنفيذها بعدد من المديريات في مجال المياه بمنظومات ضخ بالطاقة الشمسية بتكلفة 684 الف دولار.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة صالح عقاب ومستشار المحافظة علي الحوثي، استعرض العثماني الاعمال المنفذة، وأهمية تلك المشاريع في توفير مياه صالحة للشرب للمواطنين وتخفيف معاناتهم، وكذا توفير المحروقات من مادة الديزل خصوصا في ظل استمرار الحصار العدوان.
وأكد المحافظ أهمية المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات أبناء المحافظة .. مشدد على ضرورة التنفيذ بحسب المواصفات الهندسية، مبديا استعداد السلطة المحلية التعاون لتنفيذ المشاريع وتذليل أي صعوبات تعترض تنفيذها.
حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ناصر حربان.
سبأ