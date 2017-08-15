مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 7 أشهر في يوليو الماضي [15/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها خلال 7 أشهر في يوليو الماضي، مع قيام المستهلكين بزيادة مشترياتهم من السيارات وزيادة الإنفاق التقديري، وهو ما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التحسن في بداية الربع الثالث.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، القول: إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 في المائة الشهر الماضي، مسجلة أكبر مكسب منذ ديسمبر 2016م وفي أعقاب تعديل بالارتفاع بلغ 0.3 في المائة في يونيو.



وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ(رويترز) زيادة مبيعات التجزئة 0.4 في المائة في يوليو بعدما توقعوا في وقت سابق انخفاضها 0.2 في المائة.



وجرت مراجعة مبيعات مايو لتظهر عدم حدوث تغيير بدلا من انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في القراءة السابقة.. وزادت مبيعات التجزئة 4.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو.



وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.6 في المائة الشهر الماضي بعد تعديلها بالارتفاع 0.1 في المائة في يونيو.. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

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