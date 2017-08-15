ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد(مكتمل)
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
آخر الأخبار:
مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
مناقشة آلية صرف مستحقات حالات الضمان بصعدة
إختتام برنامج في مجال التنمية البشرية بإب
زيدان مستاء من عقوبة النجم البرتغالي رونالدو القاسية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
[15/أغسطس/2017] واشنطن- سبأ:
سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها خلال 7 أشهر في يوليو الماضي، مع قيام المستهلكين بزيادة مشترياتهم من السيارات وزيادة الإنفاق التقديري، وهو ما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التحسن في بداية الربع الثالث.

ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، القول: إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 في المائة الشهر الماضي، مسجلة أكبر مكسب منذ ديسمبر 2016م وفي أعقاب تعديل بالارتفاع بلغ 0.3 في المائة في يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ(رويترز) زيادة مبيعات التجزئة 0.4 في المائة في يوليو بعدما توقعوا في وقت سابق انخفاضها 0.2 في المائة.

وجرت مراجعة مبيعات مايو لتظهر عدم حدوث تغيير بدلا من انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في القراءة السابقة.. وزادت مبيعات التجزئة 4.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.6 في المائة الشهر الماضي بعد تعديلها بالارتفاع 0.1 في المائة في يونيو.. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
زلزال بقوة 9ر3 درجة يضرب شمال الجزائر
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح مع انحسار التوترات مع كوريا الشمالية
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الثاني من 2017م
تباطؤ نمو إنتاج المصانع بالصين واستمرار التحسينات الصناعية
هبوط اسعار الذهب إلى أقل من 1273 دولاراً للاوقية
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا  
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تراجع اسعار الذهب مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
العدوان السعودي على اليمن
استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على عدة محافظات وجيزان ونجران
[15/أغسطس/2017]
النائب العام يطلع على حجم الدمار بمنشآت القضاء بصعدة (مصحح)
[14/أغسطس/2017]
أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by