مناقشة آلية صرف مستحقات حالات الضمان بصعدة [15/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع رئيس لجنة صرف حالات الضمان الإجتماعي من بنك الأمل الممولة من البنك الدولي بواسطة منظمة اليونيسيف إبراهيم المنصور، آلية الصرف وتحديد الأماكن الخاصة بالصرف خصوصا المديريات النائية والبعيدة.



واستعرض مدير عام صندوق الرعاية بالمحافظة حميد العويري، بحضور وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة ومساعد رئيس اللجنة مالك الورد، خطة الصندوق لإنجاح عملية الصرف وخاصة للمستفيدين البالغ عددهم 39 ألفا بالإستعانة بمحلات الصرافة التي تمتلك سيولة نقدية في ظل غياب البنوك ومكاتب البريد التي دمرها طيران العدوان.



وفي اللقاء أكد المحافظ عوض ضرورة إستكمال كافة الإجراءات لصرف المستحقات قبل عيد الأضحى لسد جزء من متطلبات المستفيدين .. مشددا على ضرورة إيجاد حلول كفيلة بإيصال المستحقات للمستفيدين في المديريات البعيدة بما يخفف على المستحقين فيها التنقل.



وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية تسهيل مهام لجان الصرف.



فيما أشار رئيس لجنة صرف حالات الضمان الإجتماعي ومساعده إلى ضرورة تضافر الجهود لتسهيل مهام لجان الصرف وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

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