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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
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إختتام برنامج في مجال التنمية البشرية بإب
[15/أغسطس/2017] إب - سبأ:
اختتمت بمحافظة إب اليوم فعاليات برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية ومهارات القيادة الإدارية والحرفية المدرة للدخل، نظمه المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية.

هدف البرنامج في 14 يوم إكساب 600 متدربا ومتدربة مهارات في مجال التنمية البشرية وبعض الحرف المهنية المدرة للدخل .

وفي الإختتام أشاد وكيل المحافظة قاسم المساوى بنوعية البرنامج التدريبي للشباب بما يمكنهم من صقل مهاراتهم وإبداعاتهم في مجالات التنمية البشرية والحرف المهنية.

وحث المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية على توسيع أنشطته ليشمل العديد من الدورات والبرامج التي تخدم الشباب وتنمي مهاراتهم .. مثمنا دور الداعمين للمشاريع الشبابية لتنمية قدراتهم ومعارفهم المختلفة.

فيما أشادت كلمة الشباب التي ألقاها إبراهيم المساوى بدعم المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية لمشاريع الشباب وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

تخلل الإختتام قصائد شعرية ومسرحية عن قضايا الشباب وتطلعاتهم .

وفي ختام الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة حارث المليكي ورئيس مجلس إدارة المشروع الوطني عبدالله الشعراني ومدير عام المشروع هند الرفاعي، تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا العينية للمشاركين في البرنامج.
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