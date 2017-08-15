زيدان مستاء من عقوبة النجم البرتغالي رونالدو القاسية [15/أغسطس/2017] مدريد - سبأ:

أعرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ، اليوم الثلاثاء، عن استيائه وانزعاجه الشديد من عقوبة الإيقاف 5 مباريات بحق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب طرده ودفعه الحكم في ذهاب كأس السوبر ضد برشلونة.



وتأتي تصريحات زيدان عشية مباراة الإياب على ملعبه سانتياغو برنابيو، والتي يدخلها النادي الملكي متقدما ذهابا 3-1. إلا أنه سيفتقد رونالدو في هذا اللقاء، إضافة إلى أربع مباريات في المراحل الأولى من الدوري الإسباني الذي ينطلق في نهاية هذا الأسبوع.



وتلقى رونالدو في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، والتي شارك فيها كبديل في الشوط الثاني، بطاقة صفراء أولى بعد خلعه قميصه احتفالا بهدف منح من خلاله فريقه التقدم 2-1، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية لسقوطه إثر احتكاك مع المدافع الفرنسي سامويل أومتيتي، في ما اعتبرها الحكم تحايلا للحصول على ركلة جزاء.



وبعد رفع البطاقة الحمراء في وجهه، قام أفضل لاعب في العالم بدفع الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا قبل مغادرته أرض الملعب.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم "أنا منزعج ونشعر جميعا بالاستياء ولن أتحدث عن التحكيم لكن عندما ترى ما حدث وتفكر في أن كريستيانو لن يلعب خمس مباريات فهذا يثير الغضب وزائد عن الحد".



وتابع "نشعر جميعا بالاستياء لان رونالدو لاعب مهم لنا ونأمل في تخفيف العقوبة وأن يعود للعب قريبا.



من جانبه اعتبر مدافع ريال داني كارفاخال أن "إيقاف رونالدو (لخمس مباريات) مبالغ به".. آملا في أن تقوم لجنة الاستئناف "بخفضه".

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