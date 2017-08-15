ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد(مكتمل)
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
آخر الأخبار:
مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
مناقشة آلية صرف مستحقات حالات الضمان بصعدة
إختتام برنامج في مجال التنمية البشرية بإب
زيدان مستاء من عقوبة النجم البرتغالي رونالدو القاسية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
زيدان مستاء من عقوبة النجم البرتغالي رونالدو القاسية
[15/أغسطس/2017] مدريد - سبأ:
أعرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ، اليوم الثلاثاء، عن استيائه وانزعاجه الشديد من عقوبة الإيقاف 5 مباريات بحق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب طرده ودفعه الحكم في ذهاب كأس السوبر ضد برشلونة.

وتأتي تصريحات زيدان عشية مباراة الإياب على ملعبه سانتياغو برنابيو، والتي يدخلها النادي الملكي متقدما ذهابا 3-1. إلا أنه سيفتقد رونالدو في هذا اللقاء، إضافة إلى أربع مباريات في المراحل الأولى من الدوري الإسباني الذي ينطلق في نهاية هذا الأسبوع.

وتلقى رونالدو في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، والتي شارك فيها كبديل في الشوط الثاني، بطاقة صفراء أولى بعد خلعه قميصه احتفالا بهدف منح من خلاله فريقه التقدم 2-1، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية لسقوطه إثر احتكاك مع المدافع الفرنسي سامويل أومتيتي، في ما اعتبرها الحكم تحايلا للحصول على ركلة جزاء.

 وبعد رفع البطاقة الحمراء في وجهه، قام أفضل لاعب في العالم بدفع الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا قبل مغادرته أرض الملعب.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم "أنا منزعج ونشعر جميعا بالاستياء ولن أتحدث عن التحكيم لكن عندما ترى ما حدث وتفكر في أن كريستيانو لن يلعب خمس مباريات فهذا يثير الغضب وزائد عن الحد".

وتابع "نشعر جميعا بالاستياء لان رونالدو لاعب مهم لنا ونأمل في تخفيف العقوبة وأن يعود للعب قريبا.

من جانبه اعتبر مدافع ريال داني كارفاخال أن "إيقاف رونالدو (لخمس مباريات) مبالغ به".. آملا في أن تقوم لجنة الاستئناف "بخفضه".
سبأ
  المزيد من (رياضة)
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
ايقاف رونالدو خمس مباريات لدفعه الحكم في السوبر الاسباني
زيدان.. قدمنا مباراة رائعة
إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش سير أنشطة الإتحادات الرياضية
برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو
ريال يفوز ذهابا على برشلونة 3-1 في الكأس السوبر الاسبانية
نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان
محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي
فوز توتنهام على نيوكاسل 2-0 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
الفرنسي دينيز يفوز بسباق المشي الكبير في بطولة العالم لألعاب القوى بلندن
العدوان السعودي على اليمن
استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على عدة محافظات وجيزان ونجران
[15/أغسطس/2017]
النائب العام يطلع على حجم الدمار بمنشآت القضاء بصعدة (مصحح)
[14/أغسطس/2017]
أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by