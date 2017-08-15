محافظ صعدة يطلع على مشروع وحدات الضخ بالطاقة الشمسية [15/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

أطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم ومعه وكيل المحافظة صالح عقاب، على سير العمل بمشروع تشغيل وحدات الضخ اسفل جبل تلمص والتي تعمل بالطاقة الشمسية بتمويل من اليونيسيف بتكلفة 410 آلاف دولار.



واستمع المحافظ ومعه مدير عام المياه والصرف الصحي بديوان عام وزارة المياه المهندس محمد نعمان الدعيس، إلى شرح من مدير المؤسسة المحلية للمياه، عن طبيعة العمل بالمشروع والذي يتم تنفيذه في ثلاثة مواقع محيطة بخزانات المياه التي تغذي عاصمة المحافظة، ونسبة الانجاز التي بلغت 80 بالمائة .



وأكد المحافظ على أهمية المشروع الذي سيغطي جزء من احتياج عاصمة المحافظة وتوفير المياه الصالحة للشرب.



وأشار إلى أهمية انجاز واستكمال كافة الاعمال للمشروع ..مشيدا بدور منظمة اليونيسيف في تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات التي يستفيد منها أبناء المحافظة في تخفيف معاناتهم جراء العدوان.



وعبر محافظ صعدة عن أمله في أن تقوم بقية المنظمات الإنسانية بتمويل تنفيذ مثل هذه المشاريع المستدامة.

سبأ