ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 07:01:53م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد(مكتمل)
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
آخر الأخبار:
مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
مناقشة آلية صرف مستحقات حالات الضمان بصعدة
إختتام برنامج في مجال التنمية البشرية بإب
زيدان مستاء من عقوبة النجم البرتغالي رونالدو القاسية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين المنتديات الحوارية حول نشر ثقافة التعايش والسلام بذمار
[15/أغسطس/2017] ذمار - سبأ:
دشن مركز أبجد للدراسات والتنمية برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" المنتديات الحوارية حول تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام في مدينة ذمار.

وفي التدشين إستعرض مدير المركز فؤاد النهاري الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز في إطار التنمية السياسية والإعلامية وتمكين الشباب ونشر ثقافة السلام .. مبينا أن برنامج من أجل التعايش والسلام يتضمن عدد من الأنشطة لترسيخ ثقافة التعايش في أوساط المجتمع.

وأكد أهمية نشر ثقافة التعايش والسلام وتعزيزها في المجتمع .. لافتا إلى أهمية دور الشباب في نشر هذه القيم في المجتمع بكل أطيافه وشرائحه.

فيما أكد عضو فريق برنامج تعايش فؤاد الجنيد أهمية تمكين الشباب من أدوات المعرفة حول قضايا التعايش وضرورة القبول بالآخر، والحد من دعوات التعصب ورفض الأخر.

وأشار إلى عدد من الجزئيات التي تثير الصراع داخل المجتمع اليمني للوصول إلى مرحلة الصراع, منها التعصب للمذهب والقبيلة والنظرة الدونية للآخر.

وقدم للمشاركين في المنتدى الحواري الأول سلسلة من المعارف والخبرات عن ثقافة التعايش والتسامح والسلام، كما تضمن المنتدى أنشطة توضح أهمية قيمة التسامح والتعايش والسلام وضرورة نشرها من خلال الشباب.

يذكر أن المنتدى الحواري يعد واحدا من الأنشطة التي ينفذها مركز أبجد للدراسات والتنمية في إطار برنامج شباب من أجل التعايش والسلام.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية صرف مستحقات حالات الضمان بصعدة
إختتام برنامج في مجال التنمية البشرية بإب
محافظ صعدة يطلع على مشروع وحدات الضخ بالطاقة الشمسية
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الهندي بالعيد الوطني
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره في ليختنشتاين
تشييع جثمان الشهيد الحلحلي بمحافظة عمران
تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بريمة
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنعي عضو الهيئة علي السنيدار
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكوري الجنوبي بالعيد الوطني
تدشين حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا بحجة
العدوان السعودي على اليمن
استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على عدة محافظات وجيزان ونجران
[15/أغسطس/2017]
النائب العام يطلع على حجم الدمار بمنشآت القضاء بصعدة (مصحح)
[14/أغسطس/2017]
أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by