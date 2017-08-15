تدشين المنتديات الحوارية حول نشر ثقافة التعايش والسلام بذمار [15/أغسطس/2017] ذمار - سبأ:

دشن مركز أبجد للدراسات والتنمية برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" المنتديات الحوارية حول تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام في مدينة ذمار.



وفي التدشين إستعرض مدير المركز فؤاد النهاري الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز في إطار التنمية السياسية والإعلامية وتمكين الشباب ونشر ثقافة السلام .. مبينا أن برنامج من أجل التعايش والسلام يتضمن عدد من الأنشطة لترسيخ ثقافة التعايش في أوساط المجتمع.



وأكد أهمية نشر ثقافة التعايش والسلام وتعزيزها في المجتمع .. لافتا إلى أهمية دور الشباب في نشر هذه القيم في المجتمع بكل أطيافه وشرائحه.



فيما أكد عضو فريق برنامج تعايش فؤاد الجنيد أهمية تمكين الشباب من أدوات المعرفة حول قضايا التعايش وضرورة القبول بالآخر، والحد من دعوات التعصب ورفض الأخر.



وأشار إلى عدد من الجزئيات التي تثير الصراع داخل المجتمع اليمني للوصول إلى مرحلة الصراع, منها التعصب للمذهب والقبيلة والنظرة الدونية للآخر.



وقدم للمشاركين في المنتدى الحواري الأول سلسلة من المعارف والخبرات عن ثقافة التعايش والتسامح والسلام، كما تضمن المنتدى أنشطة توضح أهمية قيمة التسامح والتعايش والسلام وضرورة نشرها من خلال الشباب.



يذكر أن المنتدى الحواري يعد واحدا من الأنشطة التي ينفذها مركز أبجد للدراسات والتنمية في إطار برنامج شباب من أجل التعايش والسلام.

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