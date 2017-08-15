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تشييع جثمان الشهيد الحلحلي بمحافظة عمران
[15/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
شيع بمحافظة عمران اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد العقيد خالد الحلحلي أحد ضباط الحرس الجمهوري الى مثواه الاخير في منطقة باشر مديرية خمر والذي استشهد في جبهة المخا.
تقدم المشيعون وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح المخلوس والعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح وعدد من مشائخ وأعيان قبيلة حاشد.
وأشاد وزير الاتصالات بمناقب الشهيد الحلحلي وما قدمه من تضحيات فداء للوطن في مختلف الجبهات.
فيما أشاد أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران، ببطولات الشهيد الحلحلي الذي ابلى بلاء حسن في الدفاع عن الوطن بمشاركته في جبهة نجران والمخا ليلقى ربه شهيدا.
ونوه المشيعين بمناقب الشهيد وبطولاته في جبهات القتال إلى جانب رفاقه من الجيش واللجان الشعبية.. مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات دفاعا عن الوطن.
سبأ