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تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بريمة
[15/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:
دشنت بمحافظة ريمة اليوم حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا تحت شعار " احمي نفسك وأهلك ".
تهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف للوقاية من الكوليرا وتستمر ستة أيام بمديريات المحافظة، تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الكوليرا والحد من إنتشاره.
وفي التدشين أكد مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور صادق المسوري أهمية الحملة في التعريف بالكوليرا وكيفية الوقاية منه والحد من إنتشاره.
وأشار إلى أن الحملة التي ينفذها 410 فريقا صحيا، منهم 126 فريقا متحركا و92 مشرفا، تستهدف 58 ألف و416 منزلا على مستوى مديريات المحافظة.
وبين الدكتور المسوري أن هدف الحملة إيصال الرسالة التوعوية للمستهدفين لمكافحة وباء الكوليرا والحد من إنتشاره.
سبأ