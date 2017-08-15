الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنعي عضو الهيئة علي السنيدار [15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عضو الهيئة رئيس قطاع التعاون الدولي علي يحيى السنيدار الذي وافته المنية أمس إثر وعكة صحية ألمت به.



وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوطن خسر برحيل الفقيد السنيدار في هذه المرحلة الإستثنائية، مناضلاً وطنياً صامداً وأحد أبرز الكفاءات الوطنية التي تمتلك رؤى ثاقبة ورشيدة ومواقف وطنية مشهودة وشجاعة في الدفاع عن اليمن ووحدته واستقراره.



وقالت الهيئة في بيانها: "بقدر ما مثل رحيله فاجعة كبيرة للوطن فإن غيابه يمثل خسارة فادحة للهيئة وللعمل الرقابي ومكافحة الفساد".



وأشار البيان إلى أدوار الفقيد وإسهاماته خلال العقدين الماضيين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تقلد العديد من الأعمال والمناصب آخرها عضواً للهيئة رئيساً لقطاع التعاون الدولي ممثلاً عن القطاع الخاص في الهيئة وممثلاً عن الهيئة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.



ونوه البيان بأدوار الفقيد السنيدار والمهام البارزة في تمثيل الهيئة في عدد من المحافل والمؤتمرات الدولية وأثبت خلال مسيرة عمله حرصه على أداء الأعمال التي تقلدها والمهام التي كُلف بها، بكل تفان واقتدار .. مشيرا إلى أن الفقيد كان مثالاً للوطنية والكلمة الشجاعة والمبادئ الراسخة التي استلهمها وانتهجها في مختلف مراحل حياته فكراً وسلوكاً وممارسة.



وعبرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عن تعازي كافة أعضائها وموظفيها وخالص مواساتهم لكافة أفراد أسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه .. سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ