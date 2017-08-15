فيلم (أنابيل كرييشن) يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية [15/أغسطس/2017] لوس أنجلوس- سبأ:

تصدر الجزء الثاني من فيلم الرعب والإثارة (أنابيل كرييشن) إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.



وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته كل من ستيفاني سيجمان وميراندا أوتو ولولو ويلسون، إيرادات بلغت 35 مليون دولار.



وجاء في المركز الثاني الفيلم الملحمي (دنكيرك) الذي تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية ويشارك في بطولته كل من توم هاردي ومارك ريلانس وهاري ستايلز وكينيث براناه ومن إخراج كريستوفر نولان، محققا إيرادات بلغت (4ر11) مليون دولار.



وحل في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد (ذا نت جوب :2 نتي باي نيتشر) الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جاكي شان وويل أرنيت وكاثرين هيجل، محققا إيرادات بلغت (9ر8) مليون دولار.



وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الخيال والمغامرات (ذا دارك تاور) الذي يشارك في بطولته كل من ماثيو ماكونهي وإدريس إلبا ومن إخراج نيكولاي أرسيل، محققا إيرادات بلغت (9ر7) مليون دولار.



وجاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (ذا إيموجي موفي) الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من تي جي ميلر وآنا فارس وصوفيا فيرجارا، محققا إيرادات بلغت (6ر6) مليون دولار.

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