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تدشين حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا بحجة
[15/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
دشن وكيل محافظة حجة إسماعيل المهيم اليوم، حملة التوعوية الوطنية للوقاية من الكوليرا، التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

وفي الحملة التي تستمر ستة أيام أشاد وكيل المحافظة بحرص قيادة وزارة الصحة العامة والسكان على تنفيذ هذه الحملة على مستوى الجمهورية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر وباء الكوليرا وأعراضه وطرق الوقاية منه .

وأكد أهمية تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للقضاء على وباء الكوليرا الذي إنتشر بشكل لافت في العديد من مديريات المحافظة والمحافظات الأخرى ... مثمنا جهود مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة.

ودعا الجميع إلى التفاعل الجاد مع الحملة للوقاية من مخاطر الإصابة بوباء الكوليرا.

 فيما استعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أيمن مذكور الترتيبات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الحملة من منزل إلى منزل .. مبينا أن إجمالي عدد الفرق الثابتة والمتحركة الي ستتولى تنفيذ الحملة الف و529 فريقا، موزعا على ألف و306 فرق متحركة 23 فريقا ثابتا .

وأشار إلى أن إجمالي عدد  العاملين في الحملة الفين و 835 عاملا منهم الفين و612 عاملا متنقلا إضافة إلى 492 مشرفا موزعين على  365 مشرفي الفرق  93 مشرفي المديريات من وزارة الصحة و34 مشرفا في المديريات من قبل وزارة المياه والبيئة.

 بدوره أوضح مدير ادارة الوعظ والإرشاد بمكتب الأوقاف بالمحافظة الشيخ عبدالله العميسي أن 620 خطيبا سيتولون توعية المواطنين عبر منابر المساجد بأهمية الوقاية من وباء الكوليرا ودعوة المواطنين إلى التفاعل مع الحملة وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الصحة والأوقاف.

حضر التدشين منسق منظمة الصحة العالمية الدكتور خالد حمدي الناظري ومشرفي وزارة الصحة الدكتور عبدالوهاب كمال والدكتور نبيل شيبان والدكتور  محمد الحمادي والدكتور احمد الزبير والدكتور امين الشرفي وعدد من مسئولي المحافظة.
سبأ
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