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ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح مع انحسار التوترات مع كوريا الشمالية
[15/أغسطس/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة بفضل انحسار المخاوف من نشوب نزاع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 34.79 نقطة ما يوازي 0.16 في المائة إلى 22028.5 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.66 نقطة ما يعادل 0.10 في المائة إلى 2468.5 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع 8.22 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 6348.45 نقطة.
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