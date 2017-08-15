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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 06:08:40م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح مع انحسار التوترات مع كوريا الشمالية
[15/أغسطس/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة بفضل انحسار المخاوف من نشوب نزاع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 34.79 نقطة ما يوازي 0.16 في المائة إلى 22028.5 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.66 نقطة ما يعادل 0.10 في المائة إلى 2468.5 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 8.22 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 6348.45 نقطة.
سبأ
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