مقتل أكثر من 160 شخصا جراء الفيضانات جنوب آسيا [15/أغسطس/2017] عواصم - سبأ:

أسفرت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على نيبال وبنغلادش والهند عن مقتل أكثر من 160 شخصا الأسبوع الماضي في حين تقوم السلطات بعمليات بحث عن المفقودين وإنقاذ من تقطعت بهم السبل في المناطق التي غمرتها المياه.



وذكرت (رويترز) ان عدد القتلى في نيبال ارتفع إلى 115 شخصا وسط المزيد من السيول والانهيارات الأرضية وما زال 38 شخصا في عداد المفقودين.



وقال عمال إغاثة: إن ” 26 من أقاليم نيبال البالغ عددها 75 إقليما إما غمرتها المياه أو تعرضت لانهيارات أرضية بعدما انهمر المطر في البلاد” الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا.



ووفقا لمسؤولين بنغلاديشيين فإن “السيول أودت بحياة 27 شخصا على الأقل في جنوب بنغلادش في الأيام القليلة الماضية وألحقت الضرر بأكثر من 500 ألف شخص فر كثيرون منهم من ديارهم إلى مخيمات إيواء”.



وأضافوا أن “الوضع قد يزداد سوءا مع تدفق مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت الهند المجاورة إلى المناطق المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية في البلاد”.



وفي ولاية بيهار الشمالية في الهند قالت الحكومة: إنها “نقلت جوا فرق إغاثة للمساعدة في أعمال الإنقاذ”.



وذكرت وسائل الإعلام أن نحو مليوني شخص في الولاية المذكورة تضرروا وقتل 10 أشخاص على الأقل فيما أودت السيول بحياة 15 شخصا آخرين على الأقل في ولاية آسام شمال شرق البلاد في اليومين الماضيين.



ويمتد موسم الأمطار في الهند بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام وتحدث خلاله وفيات كثيرة جراء تشكل الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة حيث لقي 27 شخصا مصرعهم في ولايات مادهيا براديش الوسطى وراجستان الغربية واوتارانتشال الشمالية في شهر آغسطس من العام الماضي.

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