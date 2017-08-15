الرئيس الجزائري يقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ويعين أويحيى خلفا له [15/أغسطس/2017] الجزائر - سبأ:

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وعيّن مدير ديوانه أحمد أويحيى خلفا له.. بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية.



وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن تعيين أويحيى، يأتي بعد ساعات من عودة تبون، من عطلة طويلة أخذها في ظروف استثنائية.



وتجدر الإشارة إلى أن عبد المجيد تبون أشرف على رئاسة الوزراء 79 يوما فقط.



وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998م)، (مايو 2003 – مايو 2006م)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008م)، قبل أن تتغير تسمية المنصب إلى وزير أول، حيث تقلّد المنصب بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012م.



وأويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.



وكان تبون قد عاد إلى الجزائر العاصمة أمس الاثنين من باريس، حيث كان يقيم في فندق فخم مجاور لضاحية (لو موريس) وسط العاصمة الفرنسية.



ويرى مراقبون أنه كان الأجدر برئيس الوزراء المقال أن يلتزم بما صرح به في البرلمان، حين أكد أنه لن يأخذ عطلته، وهو المأخذ ذاته على الوزراء لحداثة تعيينهم بعد تشكيل حكومة تبون في 25 مايو 2017م.

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