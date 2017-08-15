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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 06:08:40م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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  عربي ودولي
عريقات يطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على خيار الدولتين
[15/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجوب قيام المجتمع الدولي بالحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967 أو إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عريقات (خلال لقائه مع السفير الياباني في فلسطين تاكاشي أوكوبو) تثمينه لما تقوم به اليابان من جهود كبيرة على المسارين السياسي والاقتصادي لدعم عملية السلام من خلال تحقيق خيار الدولتين على حدود 1967م, وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية  في المجالات كافة.

وعلى صعيد جهود إحياء عملية السلام, شدد عريقات وأنه خلافا لما تتناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الجانب الفلسطيني يواصل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك لتحقيق خيار الدولتين على حدود 1967م.. داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن تبادر على الفور للإعلان بأن هدف عملية السلام يتمثل بتحقيق هذا الخيار.
سبأ
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