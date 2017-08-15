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عريقات يطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على خيار الدولتين
[15/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجوب قيام المجتمع الدولي بالحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967 أو إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عريقات (خلال لقائه مع السفير الياباني في فلسطين تاكاشي أوكوبو) تثمينه لما تقوم به اليابان من جهود كبيرة على المسارين السياسي والاقتصادي لدعم عملية السلام من خلال تحقيق خيار الدولتين على حدود 1967م, وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في المجالات كافة.
وعلى صعيد جهود إحياء عملية السلام, شدد عريقات وأنه خلافا لما تتناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الجانب الفلسطيني يواصل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك لتحقيق خيار الدولتين على حدود 1967م.. داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن تبادر على الفور للإعلان بأن هدف عملية السلام يتمثل بتحقيق هذا الخيار.
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