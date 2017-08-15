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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 06:08:40م
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زعيم كوريا الشمالية يرجئ خطط إطلاق صواريخ صوب جوام الأمريكية
[15/أغسطس/2017] سول- سبأ:
أرجأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قرار إطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية فيما ينتظر ليرى ما ستفعله الولايات المتحدة في حين قال رئيس كوريا الجنوبية إن بلاده ستسعى لمنع نشوب حرب بكل الطرق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها أنه وفي أول ظهور علني له منذ نحو أسبوعين تفقد كيم جونج أون قيادة الجيش يوم أمس الاثنين وفحص خطة لإطلاق أربعة صواريخ نحو أهداف قرب جوام الواقعة في المحيط الهادي.

وقال التقرير "إنه إذا استمر الأمريكيون في أفعالهم المتهورة البالغة الخطورة بشأن شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها، واختبار ضبط النفس لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، فسوف تتخذ الأخيرة قرارا مهما مثلما أعلنت بالفعل".

وفي صور نشرتها الوكالة الرسمية مع التقرير ظهر كيم وهو يحمل عصا ويشير إلى خريطة توضح مسار تحليق للصواريخ يبدو أنه يبدأ من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية عابرا فوق اليابان ومنتهيا به المطاف قرب جوام.

وهددت كوريا الشمالية مرارا من قبل بشن هجوم على الولايات المتحدة وقواعدها ونشرت صورا مماثلة لكنها لم تنفذ تهديداتها على الإطلاق.

وتسبب اعتزام بيونج يانج إطلاق صواريخ صوب جوام في تصاعد التوترات في المنطقة الأسبوع الماضي وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي "جاهز ومتأهب" في حال تصرف كوريا الشمالية برعونة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية دون موافقة سول وإن حكومته ستمنع الحرب بشتى السبل.

وقال مون في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى تحرير البلاد من الحكم العسكري الياباني في 1945 "العمل العسكري في شبه الجزيرة الكورية تقرره كوريا الجنوبية وحدها.. ولا يمكن لأحد آخر أن يقرر القيام بعمل عسكري دون موافقة كوريا الجنوبية".

وقال مون "الحكومة .. ستمنع الحرب بكل السبل".
سبأ
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