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تدشين الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بعمران
[15/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
دشنت بمحافظة عمران اليوم حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل في عموم مديريات المحافظة.

وفي التدشين أكد وكيل محافظة عمران باكر علي باكر أهمية تنفيذ حملة الوقاية ومكافحة الكوليرا للحد من إنتشار الوباء ورفع الوعي المجتمعي بمخاطره والحد من إنتشاره .. مثمنا جهود منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وكذا كل من ساهم في إنجاح الحملة.

فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة عبد العزيز الضلعي ومدير مكتب المياه والبيئة عبد الرحمن المعلمي إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة للحد من إنتشار الوباء ومعرفة أسباب إنتشار الكوليرا وكيفية الوقاية منه.

بدوره أشار مدير التحصين بالمحافظة حدي العمدي إلى أن الحملة تستهدف أكثر من مليون و200 ألف مواطن بالمحافظة، ينفذها أكثر من 813 عاملا صحيا ومعلما وأعضاء من السلطة المحلية والإعلام والأوقاف والمياه.

من جهته أكد ممثل اليونيسيف بعمران الدكتور وسام لطف إستعداد المنظمة وشركائها دعم المحافظة لمكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره.

حضر التدشين مدير عام مديرية عمران العميد مطهر الدرة.
سبأ
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