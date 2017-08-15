مكافحة الفساد تناقش الحجز على عدد من الجهات المتهربة ضريبياً [15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة.



وفي بداية الاجتماع وقفت الهيئة دقيقة حداد لقراء الفاتحة على روح الفقيد علي يحيى السنيدار عضو الهيئة رئيس قطاع التعاون الدولي الذي وافته المنية أمس إثر وعكة صحية ألمت به.



واشادت الهيئة بمناقب الفقيد وأدواره وجهوده منذ تعيينه في الهيئة، معتبرة رحيلة خسارة على العمل الرقابي ومكافحة الفساد.



وناقشت الهيئة في اجتماعها إمكانية البدء بإجراءات الحجز على أموال وأصول عدد من الشركات والشخصيات الاعتبارية المتهربة من الضرائب المستحقة عليها للدولة منذ عام 2005 والتي تتجاوز مليار ريال.



وأكدت الهيئة أن التهرب من دفع الضرائب جرائم فساد تشكل إضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني سيما في الظرف الاستثنائي والوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمن والذي أرهق كاهل المواطن.



وأشارت إلى أن التهرب من دفع الضرائب مثّل عبئ إضافي على الخزينة العامة للدولة التي أصبحت شبه عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لتشغيل المرافق العامة خاصة الخدمية منها التي تلامس الاحتياجات الضرورية للمواطنين.



وشددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على ضرورة إعمال القوانين النافذة وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد، وضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات.



حضر الاجتماع أمين عام الهيئة الدكتور طارق المجاهد.

سبأ