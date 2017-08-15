ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 06:08:40م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
آخر الأخبار:
تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بريمة
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنعي عضو الهيئة علي السنيدار
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكوري الجنوبي بالعيد الوطني
فيلم (أنابيل كرييشن) يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكافحة الفساد تناقش الحجز على عدد من الجهات المتهربة ضريبياً
[15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة.

وفي بداية الاجتماع وقفت الهيئة دقيقة حداد لقراء الفاتحة على روح الفقيد علي يحيى السنيدار عضو الهيئة رئيس قطاع التعاون الدولي الذي وافته المنية أمس إثر وعكة صحية ألمت به.

واشادت الهيئة بمناقب الفقيد وأدواره وجهوده منذ تعيينه في الهيئة، معتبرة رحيلة خسارة على العمل الرقابي ومكافحة الفساد.

وناقشت الهيئة في اجتماعها إمكانية البدء بإجراءات الحجز على أموال وأصول عدد من الشركات والشخصيات الاعتبارية المتهربة من الضرائب المستحقة عليها للدولة منذ عام 2005 والتي تتجاوز مليار ريال.

  وأكدت الهيئة أن التهرب من دفع الضرائب جرائم فساد تشكل إضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني سيما في الظرف الاستثنائي والوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمن والذي أرهق كاهل المواطن.

 وأشارت إلى أن التهرب من دفع الضرائب مثّل عبئ إضافي على الخزينة العامة للدولة التي أصبحت شبه عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لتشغيل المرافق العامة خاصة الخدمية منها التي تلامس الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

 وشددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على ضرورة إعمال القوانين النافذة وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد، وضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات.

 حضر الاجتماع أمين عام الهيئة الدكتور طارق المجاهد.
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بريمة
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنعي عضو الهيئة علي السنيدار
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكوري الجنوبي بالعيد الوطني
تدشين حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا بحجة
تدشين الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بعمران
وقفة إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار العدوان والحصار
وزير الخارجية: التاريخ لن يرحم الداعمين للعدوان على اليمن دولا وأفراداً
تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بصنعاء
تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بذمار
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على عدة محافظات وجيزان ونجران
[15/أغسطس/2017]
النائب العام يطلع على حجم الدمار بمنشآت القضاء بصعدة (مصحح)
[14/أغسطس/2017]
أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by