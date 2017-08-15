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وقفة إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار العدوان والحصار
[15/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:
نظمت بمدينة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.
وأكد أبناء ومشائخ ووجهاء مدينة المحويت بحضور وكيلا المحافظة عبدالسلام الذماري و أحمد الأخفش وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشيدين بالتضحيات التي يسطرها المرابطين في مختلف مواقع الشرف والبطولة في مختلف الجبهات في مواجهة العدوان.
واستنكروا إستمرار جرائم العدوان بحق المواطنين في مختلف المحافظات والتي تتنافى القيم والمواثيق والأعراف والقانون الإنساني الدولي.
سبأ