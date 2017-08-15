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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 06:08:40م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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  محلي
وقفة إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار العدوان والحصار
[15/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:
نظمت بمدينة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

وأكد أبناء ومشائخ ووجهاء مدينة المحويت بحضور وكيلا المحافظة عبدالسلام الذماري و أحمد الأخفش وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشيدين بالتضحيات التي يسطرها المرابطين في مختلف مواقع الشرف والبطولة في مختلف الجبهات في مواجهة العدوان.

واستنكروا إستمرار جرائم العدوان بحق المواطنين في مختلف المحافظات والتي تتنافى القيم والمواثيق والأعراف والقانون الإنساني الدولي.
سبأ
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